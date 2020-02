Coup d’envoi des Journées de la persévérance scolaire en Estrie

C’est sûr que tous les gestes comptent et les adultes sont des personnes significatives pour les jeunes. Il faut miser là-dessus , lance d’emblée la directrice générale du Cégep de Sherbrooke, Marie-France Bélanger.

D’après la directrice, le personnel scolaire et les parents jouent un rôle crucial dans la réussite scolaire, mais il y a bien plus d’adultes qui peuvent faire une différence dans le parcours éducatif.

Il y a tout plein de gens qui peuvent faire une différence, que ce soit un oncle, une tante, un entraîneur, le dentiste... bref on peut tous se retrouver dans une situation où on fait une différence , ajoute celle qui est aussi coprésidente de la Table estrienne de concertation interordres en éducation.

Les employeurs à l’avant-plan

Un sondage Léger révèle par ailleurs que la majorité des employeurs considèrent qu’ils ont un rôle très important à jouer pour permettre aux étudiants qu’ils emploient de terminer leurs études.

On a besoin que les employeurs travaillent avec nous . On ne peut pas les laisser tout seuls avec leur problème de main d’oeuvre, mais on ne peut pas penser qu’on va sortir les jeunes de l’école avant qu’ils aient obtenu leur diplôme, c’est très important , explique Marie-France Bélanger.

[les employeurs] peuvent faire toutes sortes de gestes. Aménager les horaires, faire en sorte d’inciter les jeunes à continuer, les encourager, s’intéresser à leurs études, ça fait une grosse différence. Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke

Par contre, seulement 29 % des employeurs disent avoir une grande facilité à encourager les employés-étudiants à terminer leurs études. Il y a beaucoup d’entreprises , surtout dans mon domaine d’études, qui vont inciter le monde à sortir de leurs études , se désole l’étudiant au Cégep de Sherbrooke en technique de génie mécanique en coexistence travail études, Marc-Olivier Gagnon.

Marc-Olivier Gagnon peut compter sur la flexibilité de son employeur, BRP, à Valcourt. Ils sont conscients que je suis encore aux études. Il ne m’encouragent pas à décrocher. Ils me disent : ''tu prends le temps que tu veux aux études, on va s’adapter à toi et on va t’offrir des horaires qui vont s’adapter à tes besoins'' , révèle l’étudiant.

Cette année encore, le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire n’est nul autre que le champion du Super Bowl Laurent Duvernay-Tardif. Plus de 300 activités sont organisées dans les écoles et organismes de l’Estrie.