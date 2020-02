Le chanteur Rick James poursuivi à titre posthume pour agression sexuelle

La plaignante, qui n’est pas identifiée, affirme que James l’aurait violée lorsqu’elle avait 15 ans, alors qu’elle demeurait dans un foyer d’accueil à Buffalo, dans l’état de New York.

La poursuite déposée jeudi dernier met en cause la fiducie James Ambrose Johnson Jr. 1999, qui est gérée par la succession du musicien, décédé en 2004.

La poursuite a été initiée sous l’égide du Child Victims Act, une loi en vigueur depuis 2019 qui allonge le délai de prescription pour les survivants d’abus sexuels durant l’enfance.

La femme allègue que Rick James, qui visitait son foyer d’accueil, se serait introduit dans sa chambre après le souper pour la violer.

Il m’a agrippée par les cheveux et a poussé ma tête dans l’oreiller. J’ai essayé de me débattre, mais il m’a répondu ''de me la fermer et d’arrêter de bouger sans quoi il me couperait'', a-t-elle affirmé dans une déclaration sous serment.

La femme affirme avoir souffert de blessures physiques, psychologiques et émotionnelles suite à l’agression alléguée.

Un représentant de la fiducie n’a pas répondu aux demandes de commentaires du Buffalo News.

Rick James, originaire de Buffalo, a déjà été déclaré coupable d’agression sur deux femmes en 1993. Le premier cas s’est déroulé en 1991, lorsque le chanteur et sa copine de l’époque ont attaché une femme à une chaise, avant de la brûler avec une pipe à crack et la forcer à se livrer à des actes sexuels, dans la maison de James à West Hollywood.

Le chanteur était libéré sous caution lors de la deuxième agression, qui s’est produite en 1992 dans une chambre d’hôtel. James a passé plus de deux ans en prison pour ces deux agressions.

L'homme a été retrouvé mort à l'âge de 56 ans dans sa maison de Los Angeles, le 6 août 2004.