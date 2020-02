Coronavirus : 300 Américains évacuent le Diamond Princess

Le principal foyer de contamination hors de la Chine demeure ce paquebot, placé en quarantaine au début février avec 3711 personnes à bord, qui ont reçu l'ordre de rester dans leur cabine pendant deux semaines, outre de brèves sorties.

Cette période d'isolement doit s'achever mercredi.

De nouveaux tests ont indiqué 99 cas supplémentaires lundi. Ainsi, 454 personnes à bord ont été infectées. Faute de moyens de dépistage suffisants, seuls 1723 passagers ont pu subir des analyses de détection du virus jusqu’à présent.

Le premier avion d’évacués américains a atterri en Californie dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'un deuxième se dirigeait vers le Texas. Les rapatriés devront se soumettre à une nouvelle quarantaine de 14 jours, la durée maximale supposée de l'incubation.

Quatorze cas positifs, selon des résultats parvenus en cours d'opération, figurent parmi les 300 Américains évacués, a annoncé le département d'État. Ces personnes ont été isolées des autres passagers dans l'avion.

Parallèlement, au moins 40 Américains infectés à bord sont hospitalisés au Japon, selon Washington.

Quelque 350 passagers américains se trouvaient à bord du navire, mais quelques-uns n'ont pas accepté de partir.

Une fois aux États-Unis, les rapatriés devront se plier à une nouvelle quarantaine de 14 jours. Photo : Getty Images / AFP / Behrouz Mehri

Bientôt le tour des Canadiens

Le gouvernement du Canada a annoncé samedi soir qu'il procédera à l'évacuation des Canadiens en quarantaine sur le paquebot.

Ottawa a affrété un avion pour rapatrier la plupart des 255 passagers canadiens. Ils seront tous examinés avant de pouvoir monter à bord de l'appareil.

Les personnes évacuées seront transportées vers la base militaire de Trenton, en Ontario, où d’autres personnes atteintes du virus sont déjà en quarantaine. Elles seront examinées à Trenton, puis devront elles aussi se soumettre à une nouvelle période d'isolement de deux semaines, cette fois à Cornwall.

Ceux qui présentent des symptômes de COVID-19 seront plutôt pris en charge par le système de santé japonais. Il y en a une quinzaine, dont un couple de septuagénaires de Gatineau.

D'autres gouvernements, dont l'Australie et l'Italie, ont annoncé vouloir évacuer leurs citoyens. Hong Kong a aussi dit vouloir rapatrier les siens – 330 ressortissants – le plus tôt possible .

Le Diamond Princess doit rester tout près du port de Yokohama. Photo : La Presse canadienne / AP/Hiroko Harima/Kyodo News

D'autres croisiéristes ont-ils été libérés trop vite?

Ailleurs, une certaine inquiétude mijote en ce qui concerne les quelque 2200 passagers et membres d'équipage d'un autre paquebot, le Westerdam.

Ceux-ci ont débarqué vendredi au Cambodge après avoir fait l'objet d'examens médicaux indiquant qu’ils n’étaient pas infectés.

Or, une Américaine qui se trouvait sur le Westerdam a été stoppée en Malaisie pendant le week-end et confirmée comme étant porteuse du virus.

Les autres personnes qui se trouvaient à bord sont désormais éparpillées dans le monde et les autorités tentent de les retrouver.

Les 271 Canadiens qui étaient à bord ont été invités par les autorités canadiennes à se faire examiner dans les 24 heures et à s'isoler volontairement pour deux semaines.

Holland America Line, filiale du croisiériste Carnival et propriétaire du MS Westerdam, a expliqué dans un communiqué travailler avec des responsables de plusieurs pays pour localiser toutes les personnes concernées.

Les passagers qui sont déjà rentrés chez eux seront contactés par leurs autorités sanitaires locales et des informations complémentaires leur seront communiquées. Holland America Line, dans un communiqué

La compagnie de croisière a précisé qu'aucun des autres 1454 passagers et 802 employés n'avait déclaré de symptômes.

Cet épisode, qui renforce les craintes de propagation du virus à l'international, pourrait remettre en question les modalités de suivi et de quarantaine des personnes susceptibles d'avoir été exposées à ce virus, puisque cette femme de 83 ans avait passé la période présumée d'incubation de 14 jours.

Les impacts de la crise sur le tourisme et l'économie en Asie seront significatifs. Photo : Getty Images / Nicolas Asfouri/AFP

1775 morts dans le monde

L'épidémie de COVID-19 a encore tué 105 personnes au cours des dernières 24 heures en Chine continentale, portant le total dans le pays à 1770 morts depuis l'apparition de la pneumonie virale en décembre à Wuhan, ont annoncé lundi les autorités chinoises.

Le nombre quotidien de nouveaux décès en Chine est marqué par un ralentissement depuis trois jours : 105 lundi contre 142 dimanche et 143 samedi.

En ce qui concerne les contaminations, le bilan quotidien augmentait modérément avec 2048 cas répertoriés dans la journée de dimanche contre 2009 la veille.

Hors de Chine continentale, cinq décès ont été enregistrés (un aux Philippines, un à Hong Kong, un au Japon, un en France et un à Taïwan) portant au total à 1775 le nombre de personnes ayant succombé au virus dans le monde entier.

Le nombre de contaminations s'élève à au moins 70 500 cas en Chine continentale et près de 800 signalés dans une trentaine d'autres territoires.

Après Singapour, le Japon est le pays le plus touché par l'épidémie en dehors de la Chine. En plus des cas sur le Diamond Princess, les autorités nippones ont répertorié 65 porteurs du coronavirus dans différentes régions du pays.

Le ministre de la Santé, Katsunobu Kato, a averti dimanche que le Japon entrait dans une nouvelle phase de l'infection virale, le pays constatant de jour en jour des cas supplémentaires parmi des personnes ne s'étant pas rendues en Chine et n'ayant pas eu de contact avec des visiteurs en provenance de Chine.

Il a appelé à éviter les rassemblements et les endroits bondés. En conséquence, les célébrations de l'anniversaire de l'empereur, qui attirent chaque année des milliers de personnes dans le centre de Tokyo, ont été annulées.

Le Parlement chinois envisage un report de sa session plénière, la grand-messe annuelle du régime communiste, a annoncé l'agence Chine nouvelle. Cette session de 10 jours aurait dû s'ouvrir le 5 mars.

En visite au Pakistan, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit convaincu que « l'effort gigantesque » consenti par la Chine « permettra le recul progressif de la maladie ».