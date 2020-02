Un Bonhomme sur les réseaux sociaux pour le succès du 66e Carnaval de Québec

Pas facile de réinventer un Carnaval qui a fait ses débuts en 1894. Le 66e Carnaval de Québec a toutefois été un succès, selon les organisateurs, notamment en raison de l'ajout de nouveaux rendez-vous et de la présence sur les réseaux sociaux d'un certain Bonhomme.

Bonhomme a été très actif sur les réseaux sociaux , se réjouit la DG du Carnaval de Québec, Mélanie Raymond. Avant même d'arriver au début de son carnaval, Bonhomme était déjà sur [l'application de rencontre] Tinder , dit-elle, entre autres pour recruter une clientèle plus jeune lors de nouveaux évènements, dont deux soirées dédiées à la musique en plein air.

La DG explique que l'ajout de ces évènements en soirée a eu pour effet de diversifier les publics, sans offrir de chiffres sur l'achalandage. Hier c'était complet partout illustre Mélanie Raymond.

La soirée Électro Frette a fait partie des nouveautés du 66e Carnaval de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La soirée Hip hop, entre autres, pour l'ouverture du Carnaval, Bonhomme s'est offert toute une soirée. C'était la première fois que les artistes performaient dehors. Les gens étaient au rendez-vous. C'est vraiment une superbe édition .

Des courageux ont participé au bain de neige. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Changements à venir

L'organisation souhaite continuer d'apporter des changements et poursuivre sur sa lancée.

On a dévoilé une nouvelle vision en 2019. D'énormes changements et on est à l'an deux de cette vision-là. Définitivement, on est dans la bonne direction. Chaque changement qui a été fait a apporté les succès qu'on espérait , conclut Mme. Raymond.

Une cinquantaine d'évènements ont été présentés lors de la 66e édition, qui s'est terminée dimanche.