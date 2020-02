Le coût élevé d’un médicament contre la SLA dénoncé

Les personnes atteintes de Sclérose latérale amyotrophique (SLA) auront accès dès le 1 er avril à l'édaravone, ce médicament qui réduit la souffrance des malades et qui peut prolonger leur vie.

L’accès à cette molécule est toutefois compromis par son prix exorbitant. Mario Goupil dont la conjointe est atteinte de la SLA a appris qu'il va coûter 920 $ par perfusion. Pourtant, il coûte 64 $ par perfusion s'il est commandé directement du Japon.

Si tu n’as pas d’assurances qui couvrent, ça va te coûter 140 000 $ par année. Mario Goupil, mari d'une patiente atteinte de la SLA

Le Sherbrookois affirme qu’il a obtenu l’information de l’entreprise Mitsubishi Canada jeudi.

Avec l’arrivée de ce médicament au pays, les patients ne pourraient plus le faire livrer à partir du Japon, selon les informations de Mario Goupil.

Le médicament est administré en cycles de 10 traitements en 10 jours, suivis de 14 jours de pause. Il vise les patients en début de maladie et pourrait aider à allonger la longévité de 33 % chez des patients. Ceux qui sont atteints de cette maladie incurable ont normalement une espérance de vie de deux à cinq ans.

Vous savez l’an dernier, il y a 188 personnes qui sont décédées de la SLA et 600 en sont atteintes, ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui ont les moyens d’avoir accès à ce médicament , déplore-t-il.

Même si ce prix élevé ne le touche pas, puisque sa femme le reçoit gratuitement grâce à un programme de soutien aux patients, il pense que le gouvernement doit aider les malades et leurs familles qui n'ont pas cette chance.

C’est de l’espoir ce médicament-là, l’espoir de passer plus de temps en ce bas monde avec leur famille et d’en profiter. Mario Goupil, mari d'une patiente atteinte de la SLA

Mario Goupil implore Québec d’intervenir pour rendre ce médicament non seulement accessible, mais aussi plus abordable. Il souhaite que l’édaravone soit considéré comme un médicament d’exception et que les patients puissent continuer de l’importer du Japon, s’il ne peut être couvert par la RAMQ.

On a su le prix c’est quoi, maintenant aidez-nous ! demande-t-il à la ministre de la Santé, Danielle McCann.

Nous avons tenté en vain de rejoindre l'attaché de presse de la ministre de la Santé, Danielle McCann et la compagnie Mitsubishi Canada.

Avec les informations de Jean Arel