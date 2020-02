Crise ferroviaire : près de 1000 employés du Canadien National renvoyés

Les avis de mise à pied temporaires ont été envoyées vendredi et ils entrent en vigueur dimanche soir. Les employés seront invités à revenir travailler dès que le blocage sera levé.

Sean Finn, vice-président exécutif des services coopératifs et chef des affaires juridiques du CNCanadien National , estime que le blocus « a un impact pas juste sur le CNCanadien National , mais sur l’économie canadienne et sur les Canadiens et Canadiennes qui ne travaillent pas juste dans l’industrie ferroviaire, mais également dans les usines et les endroits où les biens sont manufacturés ».

Il est clair que ça a un impact sur nos employés , explique le porte-parole du CNCanadien National , qui estime à 1000 le nombre d’employés affectés.

Sean Finn est vice-président exécutif des services coopératifs et chef des affaires juridiques du CN. Photo : Le Canadien National

Dans l’Est du pays, il est clair qu’en ce moment il n’y a pas de trains qui circulent à travers le blocus à Belleville , déplore M. Finn.

Donc, on a dû faire des mises à pied qui impliquent notamment les équipes de trains et les gens qui font l’entretien de la voie , dit-il.

Dans l’Ouest du pays, le CNCanadien National a pu reprendre tout le réseau avec la fin du blocage entre Prince George et Prince Rupert, et rappeler ses équipes au travail. Ils travaillent très fort en ce moment pour rattraper le retard. Parce qu’un retard de plusieurs jours, ça prend plusieurs semaines à récupérer.

Il estime que les manifestants doivent penser à ces personnes qui sont à la maison et ne peuvent pas travailler à cause de quelque chose qui est hors de leur contrôle .

Des manifestants bloquent les trains en solidarité avec la nation Wet'suwet'en (archives). Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

L’impact économique

Le CNCanadien National transporte environ 250 milliards de valeur de produits chaque année. Avec le blocus de Belleville, c’est environ deux milliards de dollars en valeur de biens qui transitent habituellement vers l’Ouest du pays et les États-Unis qui sont bloqués.

L’enjeu pour lequel font des démonstrations n’est pas un enjeu du CNCanadien National , et encore moins pour nos employés et nos clients , conclut Sean Finn.

Quant à VIA Rail, la compagnie a indiqué dimanche que 409 trains ont été annulés depuis le début des blocus, affectant plus de 83 000 passagers.