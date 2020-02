Des motoneigistes dérangeants au Valinouët

Le club Caribou-conscrits reconnaît le problème et veut faire de la prévention pour que la situation cesse. Des patrouilleurs-bénévoles sont présents dans les sentiers pour faire régulièrement des vérifications. Ils donnent 48 heures aux usagers qui sont en infraction pour se mettre en règle.

Dimanche, en l'espace d'une heure et demie, l'équipe de patrouilleurs a donné des avis d’infraction à 10 % des personnes qui ont été contrôlées. Des plaques d’immatriculation absentes, l’oubli de rétroviseur ou encore la modification de l’échappement ont été constatés par les bénévoles.

L'impact sonore sur les villégiateurs, ça nous fait perdre les droits de passage, ça nous fait perdre de la crédibilité aussi. La motoneige est détestée à cause de cela , rapporte Julien Tremblay, chef patrouilleur du club Caribou-conscrits.

La modification du silencieux est une pratique interdite. Elle peut d’ailleurs coûter cher aux usagers qui enfreignent ce règlement. Les amendes imposées peuvent varier entre 275 $ et 1100 $.

Les patrouilleurs sont des passionnés de motoneige et le manque de civisme de certains les agace de plus en plus.

Moi j'appelle ça le Far West le Valinouët. Julien Tremblay, chef patrouilleur

Le patrouilleur et résident du secteur Éric Laforest est aussi irrité par la nuisance sonore.

Le samedi matin, j'entends des motoneiges partir, ça ne me dérange pas le bruit est doux, mais s’il y en a un qui passe avec un silencieux modifié, je l'entends une à deux minutes. Je l'entends partout dans le ciel, comme un bruit sourd.

La majorité des motoneigistes sont conformes aux règlements et la plupart apprécient la présence de la patrouille pour leur sécurité.