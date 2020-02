Un vidéoclip de l’école du Maillon pour la persévérance scolaire

Le travail des jeunes élèves est mis de l’avant par la Commission Scolaire du Lac-Abitibi et le comité Réussite Éducative Abitibi-Ouest pour la semaine de la Persévérance scolaire, qui se déroule du 17 au 21 février.

Ce projet a été piloté par la professeure de la classe de 5e et 6e année Jacynthe Lebel. Comme pour leur première production vidéo sur l'intimidation  (Nouvelle fenêtre) , tout a commencé par une démarche d’écriture.

Jacynthe Lebel Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Je voulais rendre ça plus signifiant pour les élèves Jacynthe Lebel, enseignante à l'école du Maillon.

Concrètement, les élèves de cette classe de 5e et 6e année ont rédigé et travaillé un texte sur le thème de la persévérance. La classe a ensuite fait son choix et c’est le texte du jeune Matys Goulet, intitulé Persévère  (Nouvelle fenêtre) , qui a été retenu et remis au guitariste Stéphane Bisson qui l’a mis en musique.

Stéphane Bisson tel qu'il apparaît dans le vidéoclip Persévérance pour la Semaine de la persévérance scolaire. Photo : Courtoisie : Jean Caron

C’est également Stéphane Bisson qui avait fait la trame mélodique pour la première chanson, mais cette fois-ci, Jacynthe Lebel s’est aussi prêtée au jeu d’interpréter les mots de son élève.

Oui je chante! J'ai mis mes talents à profit, C’était aussi une demande Stéphane qui voyait une opportunité d'avoir deux voix. Une personne qui est un peu découragée par ce qui se passe dans sa vie, et une autre qui représente le fait que parfois, on rencontre des gens sur notre route qui ont une importance particulière. C’est ce qu’il voulait représenter : deux entités , explique Jacynthe Lebel.

Par la suite, le volet cinématographique est entré en jeu avec le concours de Jean et Alexandre Caron qui ont assuré le tournage et la réalisation du vidéoclip.

Arthur Tremblay, qui est en 5e année et Annabelle Sanscartier-Robitaille, 6e année conservent un excellent souvenir de leur expérience.

Ils avaient besoin d’un jeune garçon pour un rôle où il fallait avoir l’air découragé. Je pense que ça prenait un bon comédien et j’étais content d’avoir le rôle , raconte Arthur.

Pour sa part, Annabelle estime que l’expérience a soudé des liens entre les élèves de la classe.

Avant, il y avait beaucoup de chicanes entre nous, surtout parce qu’on se connaissait pas trop. Depuis le vidéoclip, on se parle beaucoup plus, on s’encourage davantage aussi , observe-t-elle.

Arthur Tremblay et Annabelle Sanscartier-Robitaille Photo : Radio-Canada / Millette, Lise

Quant à l’importance de la persévérance, le message semble avoir été bien compris.

Il ne faut pas abandonner, ne jamais lâcher , commence Arthur.

Et si tu veux réussir, il faut que tu t’encourages toi aussi, ce n’est pas qu’aux autres ou aux professeurs de le faire, il faut que ça parte aussi de toi , conclut Annabelle Sanscartier-Robitaille.

