Elton John coupe court à un concert en raison d’une pneumonie

« J’ai complètement perdu la voix. Je ne peux plus chanter », a dit le Britannique, qui en était à environ la moitié de son concert, à Auckland. « Je dois y aller. Je suis désolé », a-t-il poursuivi.

Des personnes de son équipe sont alors venues aider le chanteur – en larmes derrière son piano – à quitter la scène, alors que la foule applaudissait chaleureusement.

Plus tôt dans la soirée, il avait raconté aux gens présents qu’il avait reçu un diagnostic de pneumonie de faible sévérité (walking pneumonia) le jour même. Il souhaitait tout de même donner la meilleure prestation possible dans les circonstances.

C’est lorsqu’il a tenté d’entonner son grand succès Daniel que le chanteur a finalement dû jeter l’éponge. Il a tout de même auparavant eu le temps d’interpréter quelques classiques, dont Candle in the Wind et All the Girls Love Alice, pour les personnes qui s’étaient procuré un billet afin d'assister à ce concert à guichets fermés.

Après le concert, Elton John a tenu à remercier sur Instagram la foule présente pour « le soutien et l’amour » qu’il avait reçus. Pour l'instant, on ne sait pas si ce problème de santé aura une incidence sur la tenue de ses prochains concerts.

Le musicien britannique se trouve en ce moment au cœur de sa – très longue – tournée d’adieu Farewell Yellow Brick Road. Il s’agit d’une série de plus de 300 concerts amorcée en 2018 qui doit prendre fin en 2021. L'artiste doit notamment être de passage à Montréal en avril.