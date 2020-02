À Yellowknife, le Festival d’hiver Snowking célébrera ses 25 ans

Il s’agit de s’assurer que son château de neige peut accueillir les visiteurs jusqu'au 28 mars, ce qui n’a pas été le cas en 2019 lorsqu’il a fallu clore les activités deux semaines plus tôt que prévu.

Le château avait pris de l’eau en raison de températures clémentes, ce qui avait déçu la communauté qui attend avec impatience ce rassemblement hivernal annuel qui en est à sa 25e édition.

« C’est du travail [de construire le château], explique Laura Bush, porte-parole du festival. Nos équipes s’y acharnent sept jours par semaine du 1er janvier jusqu’à sa date d’ouverture ».

Par mesure de précaution, dit-elle, l’orientation de la structure de glace sera orientée autrement que les années précédentes afin de réduire sa fonte provoquée par les rayonnements du soleil.

Le groupe PUP de Toronto

Des dizaines de musiciens joueront au festival, notamment le groupe punk PUP de Toronto. Il y aura aussi un groupe country de Regina, Brian Sklar and the Tex Pistols, un autre au son semblable qui est originaire du Yukon, The Swinging Pines, et des artistes des Territoires du Nord-Ouest comme Leela Gilday et Wesley Hardisty.

Avec les informations de Loren McGinnis et Sidney Cohen