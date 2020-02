Le chanteur folk français Graeme Allwright est mort

Il est décédé cette nuit, dans la maison de retraite [de la région parisienne] où il résidait depuis un an , a déclaré sa fille, Jeanne Allwright.

C'était un chanteur engagé pour la justice sociale, un chanteur un peu hippie en marge du show-business qui a refusé des [apparitions à la télévision]. Il a chanté jusqu'au bout; il a adoré être sur scène , a expliqué l'un de ses fils, Christophe Allwright

Né en Nouvelle-Zélande en 1926, Graeme Allwright a commencé sa vie professionnelle comme acteur en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale, avant de s'installer en France en 1948. Il n'a entamé une carrière de chanteur qu'à près de 40 ans, avec Le trimardeur, un premier super 45 tours en français sorti en 1965, adaptation de l'œuvre du chanteur folk Woody Guthrie.

Son répertoire contestataire, antimilitariste et profondément humaniste résonnait avec les aspirations de la jeunesse française de l'époque.

Petites boîtes (une adaptation de Malvina Reynolds), Jusqu'à la ceinture (Pete Seeger), Qui a tué Davy Moore? (Bob Dylan), Johnny (texte original) et surtout Le jour de clarté (Peter, Paul and Mary), son plus grand succès, sont devenus des hymnes de mai 1968 en France.

Graeme Allwright est aussi connu pour avoir écrit en 1968 la chanson de Noël pour enfants Petit garçon, version francophone d'Old Toy Trains, de Roger Miller, ou encore Sacrée bouteille (d'après Bottle of Wine, de Tom Paxton).

En 1973, il a vu Leonard Cohen à L'Olympia de Paris et en est ressorti profondément touché par le mysticisme et la sensualité du chanteur montréalais, dont il a adapté de nombreux textes (Suzanne, Les sœurs de la Miséricorde [Sisters of Mercy], Diamants dans la mine [Diamonds in The Mine], etc.).

Graeme Allwright a ensuite alterné entre voyages et retours sur scène, où il a continué de se produire jusqu'en 2015.

Il était père de quatre enfants : Nicolas, Christophe, Jacques et Jeanne.