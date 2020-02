Bombardier vendrait ses activités ferroviaires à Alstom

Le constructeur ferroviaire français aurait offert 7 milliards de dollars américains pour les activités du constructeur canadien, selon des sources au fait du dossier citées par le journal économique.

Selon les sources du Wall Street Journal, la transaction pourrait être annoncée lundi.

La Caisse de dépôt et placement du Québec vendrait ses parts à Alstom et pourrait acquérir une part minoritaire de la nouvelle entité sous l’aile de la firme française. La CDPQ détient présentement 32,5 % de la division ferroviaire de Bombardier.

Cette acquisition permettrait à Alstom de mieux se positionner sur le marché face à la compagnie chinoise CRRC, chef de file mondial dans la vente de rails.

En 2017, Alstom avait tenté une fusion avec la compagnie allemande Siemens, transaction qui avait été bloquée par la Commission européenne. Selon la Commission, la fusion aurait notamment porté atteinte à la concurrence sur les marchés des systèmes de signalisation et des trains à grande vitesse.

Les responsables européens scruteront également l’entente avec Bombardier pour éviter la création d’un monopole.

De son côté, Bombardier a annoncé jeudi la vente de sa participation au programme A220, anciennement connu sous le nom de C Series, à Airbus et au gouvernement du Québec.

Bombardier inc. a également déclaré une perte nette de 1,6 milliard de dollars américains au terme de l'exercice financer 2019. Si la transaction avec Alstom est conclue, Bombardier Aéronautique et sa production d'avions d'affaires deviendrait l'unique filiale de Bombardier inc.