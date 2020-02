Une communauté micmaque bloque le pont de la Confédération

Les automobilistes qui désirent emprunter la route entre le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard pourraient voir leurs déplacements ralentis dimanche.

Les manifestants bloquent le passage aux camions. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Des manifestants ont décidé d'y siéger pour empêcher les camions de passer d'une province à l'autre. Cet acte de solidarité est organisé en appui à leurs confrères de la Colombie-Britannique, qui militent contre le projet de gazoduc de Coastal GasLink.

Des policiers sont arrivés sur place et surveille la scène. Photo : CBC / Sarah MacMillan

On peut déjà voir au loin les drapeaux autochtones hissés par les manifestants à l’entrée du pont, du côté de l’Île-du-Prince-Édouard.

« Les voitures passent, ralentissent, ils ont [les automobilistes] le temps de lire nos affiches et ils reçoivent de l'information sur tout ce qui se passe. C'est une façon pour nous de nous assurer que tout le monde est au courant de ce qui se passe [en Colombie-Britannique] », indique Gilbert Sack, un manifestant de la Première Nation de Lennox Island.

Les manifestants espèrent que les gens s'informeront sur leur cause en lisant leurs affiches. Photo : CBC / Sarah MacMillan

Il raconte que des gens arrêtent pour leur offrir du café et qu'ils se tiennent au chaud avec un petit feu qu'ils ont allumé à l'entrée du pont.

« Ce n'est pas vraiment un événement de dernière minute, mais ç'a été organisé [loin des regards] car on savait que sinon, on ne serait pas arrivés ici, que la GRC aurait déjà été là », explique M. Sack.

Des policiers sont sur place et surveillent la scène, sans toutefois intervenir pour l'instant.

Que se passe-t-il en Colombie-Britannique?

Le chantier de l’entreprise Coastal GasLink est situé sur le territoire ancestral de la Première Nation de Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique. Certains membres de la communauté s’opposent au projet.

Malgré une injonction de la Cour, ils refusent l’entrée aux travailleurs de Coastal GasLink. L'échec des pourparlers entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et des chefs héréditaires de cette nation mardi dernier a mené à une nouvelle vague de contestation.

C'est quoi, le projet? Le gazoduc Coastal GasLink est un élément clé du projet de terminal et d'exportation LNG Canada, à Kitimat. Estimé à 40 milliards de dollars, le terminal est conçu pour acheminer le gaz naturel vers les marchés internationaux. Il se trouve sur le territoire de la nation Haisla, qui soutient le projet, malgré les frustrations de certains autochtones. D'une longueur de 670 kilomètres, l'infrastructure de transport de gaz est en construction depuis le début de 2019. À terme, le gazoduc LNG devrait faciliter l'exportation de près de 700 000 litres de gaz naturel par jour.

Plus de détails à venir...

Avec les renseignements de Rose St-Pierre