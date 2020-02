Un chien d'assistance pourrait-il être bénéfique pour ceux atteints de maladie pulmonaire?

Erika Penz est pneumologue au Collège de médecine et traite de nombreux patients atteints de cette maladie qui s'aggrave avec le temps et cause une enflure et un blocage partiel des voies aériennes respiratoires.

La docteure explique que les personnes atteintes de cette maladie souffrent souvent d’anxiété et de dépression.

Erika Penz est pneumologue au Collège de médecine de l'université de la Saskatchewan. Photo : Fournie par l'Université de la Saskatchewan

« Nous pensons que l’introduction d’un chien d’assistance améliorerait la qualité de vie de la personne », explique-t-elle.

Selon Erika Penz les chiens d’assistance peuvent aider à réduire les rythmes cardiaque et respiratoire ainsi que la pression artérielle. Ils peuvent donc aider les symptômes d’un patient souffrant de MPOC comme l'essoufflement.

L’équipe qui travaille sur cette étude est donc à la recherche de 8 à 10 patients pour les aider dans une première phase exploratoire qui sera suivie de rencontres afin de développer une hypothèse sur les avantages des chiens d’assistance pour ceux vivant avec la MPOC.

