Coronavirus : le bilan frôle les 1700 décès

Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a indiqué avoir recensé samedi 2009 cas supplémentaires de contamination au virus, portant à 68 500 le nombre de personnes infectées en Chine continentale.

La plupart des cas ont été signalés dans le Hubei. Les autorités sanitaires de la province ont annoncé avoir enregistré samedi 139 décès et 1843 cas de contamination supplémentaires.

Wuhan, ville du centre de la Chine où est apparu le nouveau coronavirus, et l'ensemble de la province de Hubei se trouve en confinement depuis le 23 janvier. La plupart des bureaux, écoles et usines sont fermés, et la quasi-totalité des transports suspendus.

La mission conjointe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Chine devait commencer cette fin de semaine ses investigations sur l'épidémie, selon une annonce vendredi du directeur de l'OMS.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine devait unifier ses efforts pour contrôler l'épidémie, d'après des propos rapportés par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.

Le président chinois Xi Jinping, à gauche, portant un masque de protection, reçoit un contrôle de température alors qu'il visite un centre de santé communautaire à Pékin, lundi 10 février 2020. Photo : Associated Press / Pang Xinglei

Un premier décès en Europe

Un premier décès hors d'Asie a été signalé, en France, samedi. Il s'agit d'un touriste chinois âgé de 80 ans et originaire de la province de Hubei qui était hospitalisé à Paris depuis le 25 janvier.

Trois décès liés à la maladie avaient jusque-là été répertoriés hors de Chine continentale - aux Philippines, à Hong Kong et au Japon.

Environ 500 cas de contamination ont été recensés ailleurs qu'en Chine, dans plus d'une vingtaine de pays et territoires.

Par ailleurs, 122 Français rapatriés de Wuhan terminent dimanche leurs deux semaines de quarantaine dans la région de Marseille et ont commencé à quitter leurs lieux de confinements, munis d’un certificat de non-contagiosité .

Aucun d’entre eux n’a été testé positif au coronavirus durant cette période de quarantaine, avait précisé l’Agence Régionale de Santé dans la semaine.

Les croisiéristes rapatriés

Le plus important foyer de contamination hors de Chine continentale se trouve sur un navire de croisière amarré au large du port japonais de Yokohama.

Soixante-dix cas supplémentaires de contamination ont été diagnostiqués à bord du Diamond Princess, a déclaré dimanche le ministre japonais de la Santé, ce qui porte à 355 le nombre de passagers infectés.

Sur les 3700 passagers du bateau de croisière Diamond Princess, 355 ont contracté le nouveau coronavirus. Photo : Reuters / Athit Perawongmetha

Le Canada a annoncé samedi soir qu'il avait affrété un avion pour rapatrier ses ressortissants se trouvant sur le paquebot. Le gouvernement canadien a précisé que les passagers présentant des symptômes du coronavirus ne seraient pas autorisés à embarquer dans l'avion, mais seraient transférés dans des centres sanitaires japonais.

Les personnes évacuées seront transportées vers la base militaire de Trenton, en Ontario, où d’autres personnes atteintes du virus sont déjà en quarantaine.

Les États-Unis ont aussi annoncé plus tôt samedi l'envoi d'un avion spécial pour rapatrier des passagers américains placés en quarantaine sur le navire.

À Hong Kong, le gouvernement local a annoncé samedi soir que des vols seraient organisés pour évacuer les 330 résidents hongkongais présents à bord du navire dès que les autorités japonaises auront donné leur accord.

Dans un communiqué, le Bureau de la sécurité de la région administrative spéciale a indiqué que ces passagers seraient placés en isolement pour une durée de 14 jours une fois arrivés à Hong Kong.