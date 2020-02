Un militaire accusé d’agression sexuelle

Le caporal-chef Anthony Chand est accusé d’agression sexuelle, d'agression sexuelle ayant causé des lésions corporelles, de séquestration, de communications harcelantes et de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Les faits allégués se seraient produits entre décembre 2014 et juillet 2015 à Halifax et à Dartmouth, alors que le suspect était basé au Centre de renseignement et de soutien des opérations maritimes, en Nouvelle-Écosse. Il est maintenant basé au Collège des Forces canadiennes à Toronto.

La présumée victime est membre des Forces de réserve. L'armée ne précise pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes ( SNEFCService national des enquêtes des Forces canadiennes ) a lancé une enquête en juin dernier dans ce dossier. L’affaire suit son cours conformément au système de justice militaire et pourrait être portée ultérieurement devant une cour martiale, a annoncé vendredi le ministère de la Défense nationale.

Le major Jean-Marc Mercier, porte-parole du groupe de la Police militaire des Forces canadiennes, indique qu'il y a au moins deux incidents allégués qui se seraient produits en Nouvelle-Écosse, et que l'accusé et la présumée victime ne résident plus dans la même province.