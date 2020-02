2000 étudiants internationaux à l'UQAC dans cinq ans, prédit Alexandre Cloutier

L’UQAC veut intensifier ses efforts pour recruter plus d’étudiants internationaux, actuellement au nombre de 1600. Selon Alexandre Cloutier, ces étudiants constituent une richesse, autant pour l’université que pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a bon espoir de faire augmenter le nombre d’étudiants internationaux d’ici quelques années, notamment en provenance de l’Afrique.

Il y a dix ans, il y avait à peu près 250 étudiants internationaux à l'UQAC. Au moment où on se parle, il y en a 1600. Et je vous fais une prédiction, dans cinq ans, on va en avoir plus de 2000.

Alexandre Cloutier