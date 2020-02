Bar rayé du sud du golfe : la population se maintient

Dans les années 1990, la population ne comptait plus que 5000 reproducteurs. Elle s’est peu à peu rétablie vers la fin des années 2010 pour atteindre près de 1 million de reproducteurs en 2017.

C’est une espèce qui peut augmenter et diminuer rapidement , commente Paul Chamberland, chef de l’unité des poissons anadromes pour la région du golfe à Pêches et Océans Canada. Cette variation s’explique en partie par la reproduction. œuf

C’est une espèce qui produit beaucoup d’œufs. Ces œufs et les larves qui en résultent sont très fragiles. Une année, on peut avoir du recrutement et ces larves se transforment en petits poissons. Il y a des années qui peuvent être exceptionnelles et des années qui peuvent être désastreuses , explique le spécialiste de Pêches et Océans Canada.

Le seul site de reproduction du bar rayé demeure la rivière Miramichi Nord-Ouest, au Nouveau-Brunswick.

Des comportements de frai ont été observés dans d’autres rivières, mais il apparaît, selon les relevés scientifiques, qu’aucun recrutement n’en a résulté. La Miramichi est spéciale et apporte les conditions dont les bars ont besoin pour que les larves deviennent des petits poissons , relève M. Chamberland.

Un projet de recherche est aussi en cours pour analyser les os des bars rayés afin de déterminer si, par la signature chimique des rivières, ils proviennent de la Miramichi ou d’une autre rivière.

Des bars rayés dans la rivière Shubenacadie. Photo : CBC/Robert Short

Un grand territoire

Le bar rayé du golfe est en effet un grand voyageur qui fréquente un vaste territoire, qui va du Cap-Breton jusqu’à Rivière-du-Loup sur la rive sud, et jusqu’aux environs de Forestville sur la rive nord.

Les réchauffements envisagés en raison des changements climatiques pourraient à terme fournir un habitat encore plus favorable au bar rayé dans le golfe. C’est un poisson d’eau chaude qu’on observe jusqu’en Floride, rappelle Paul Chamberland.

Des eaux plus chaudes, en 2017, ont d’ailleurs permis d’observer la présence du bar rayé sur la Basse-Côte-Nord et au Labrador. Par contre, le bar n’est pas adapté à l’hivernage dans les lieux où le beau temps l’a amené durant l’été. C’est aussi une hypothèse qui explique pourquoi on est passé de 1 million à 300 000 , indique M. Chamberland.

En 2018 et 2019, les pêcheurs sportifs du sud du golfe ont eu droit de prendre trois poissons par jour.

La pêche au bar rayé est permise au sud de la Gaspésie depuis 2013 Photo : Andrew Murphy

En 2019, Québec a aussi permis la prise quotidienne et la possession de trois bars rayés dans la plupart des rivières qui se déversent dans la zone 21, soit à l’est de Forestville, au nord et de Rimouski, au sud.