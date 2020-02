Une famille de six enfants à la rue après l’incendie de sa maison

Rien ne laissait présager que la vie de cette famille de la Mauricie allait basculer. Vendredi midi, une adolescente s’est rendue au sous-sol pour mettre une brassée de vêtement dans la sécheuse. Quelques minutes plus tard, une odeur de brûlé se répandait dans la maison.

On a ouvert les portes de la laveuse, puis c'est là qu'on a vu les flammes qui sortaient du tuyau de la sécheuse, raconte Paméla Girardeau. Il était malheureusement trop tard... On a juste eu le temps de sortir le bébé de 11 mois en couche, sortir les animaux dehors, les enfants dans l'auto.

Tout le monde est sain et sauf, mais Paméla Girardeau et son adolescente de 14 ans ont dû se rendre à l’hôpital, puisqu’elles ont été incommodées par la fumée.

Elles ont tenté de sauver ce qu'elles pouvaient des flammes, puisque la maison n'était pas assurée. La famille a été prise en charge par la Croix-Rouge canadienne, mais pour quelques jours seulement.

On se ramasse à la rue. On a trois jours d'hôtel, mais lundi on n'a pas de loyer.

Paméla Girardeau