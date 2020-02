La mise en quarantaine des Canadiens à Trenton se déroule bien, selon les autorités

Ces Canadiens avaient été rapatriés au cours des dernières semaines de la province chinoise de Hubei, où est située la ville de Wuhan, considérée comme l'épicentre de la propagation du nouveau coronavirus, dit COVID-19.

Toutes ces personnes sont en bonne santé et ne présentent aucun symptôme d'affection par le nouveau coronavirus , ont souligné l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et son adjoint, le Dr Howard Njoo.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Si rien ne change d'ici là, les personnes arrivées au pays le 7 février seront libérées de la quarantaine le 21 février tandis que celles arrivées le 11 pourront quitter la base de Trenton dès le 25 février.

On recense huit personnes atteintes du coronavirus sur le sol canadien après l'annonce d'un nouveau cas en Colombie-Britannique, dont trois en Ontario et les cinq autres en Colombie-Britannique. Le laboratoire national de microbiologie de Winnipeg vérifie les tests effectués sur ce nouveau patient.

Les évacués de Wuhan sont installés pour vivre en quarantaine pendant deux semaines au Yukon Lodge, un hôtel construit pour le personnel militaire et les membres de leur famille. Photo : Radio-Canada / Mark Gollom

Les autorités de la santé au pays ont tenu à souligner que le risque demeurait faible au Canada. Le fait que nous avons pu détecter rapidement ce cas et prévenir la propagation du virus dans la collectivité démontre que notre système de santé fonctionne comme il le devrait , a souligné le Dr Njoo.

Le coronavirus a affecté plus de 67 000 personnes autour du globe, la vaste majorité des cas étant recensés dans la province chinoise de Hubei.

Au Japon

L'Agence de la santé publique a annoncé samedi qu'elle avait envoyé au Japon trois fonctionnaires, dont un médecin. Leur rôle sera d'offrir un soutien à Affaires mondiales Canada afin de venir en aide aux Canadiens placés en quarantaine au Japon, soit à bord du navire de croisière Diamond Princess ou dans un hôpital terrestre pour y suivre un traitement, a déclaré le sous-administrateur en chef de la santé publique, le Dr Howard Njoo.

Le navire de croisière Diamond Princess, dont des dizaines de passagers ont été testés positifs au coronavirus au terminal de croisière de la jetée de Daikoku à Yokohama. Photo : Reuters / Issei Kato

Malgré l'insistance des journalistes, Mme Tam et M. Njoo n'ont pas voulu s'avancer sur la question de savoir s'il n'avait pas mieux valu évacuer les passagers du navire plutôt que de les laisser dans un espace restreint où ils pouvaient se transmettre le virus plus facilement.

Ce que je peux vous dire, c'est que tous les passagers sur le navire étaient sous la responsabilité des autorités sanitaires japonaises en vertu des lois sur la quarantaine , a dit le Dr Njoo. Les trois employés de l'Agence de la santé publique dépêchés au Japon devront aussi procéder à leur propre évaluation du risque pour les autres passagers canadiens.

Certains passagers ont la chance de pouvoir sortir sur la balcon dont leur chambre dispose, mais ce n'est pas le cas de tous. Photo : Getty Images / AFP / Charly Triballeau

On décidera des prochaines étapes après notre évaluation , a-t-il ajouté.

Quant au sort des passagers canadiens, il est de la responsabilité d'Affaires mondiales Canada de communiquer avec les autorités japonaises pour rendre des services consulaires.