Le blocage des trains pose un risque économique à la Saskatchewan

Ces manifestations qui empêchent les trains de marchandises et de passagers de circuler sont en appui aux chefs héréditaires Wet’suwet’en de la Colombie-Britannique. Ces derniers s’opposent aux travaux du gazoduc Coastal GasLink sur leur territoire ancestral.

Notre capacité de produire de la potasse, par exemple, devient de plus en plus difficile, car les centres de stockage sont pleins et il n’y pas de trains pour la transporter.

Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan