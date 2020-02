Une nouvelle mesure pour la réduction des délais en matière criminelle à Laval

Cette nouvelle mesure a pour but de réduire les délais en matière criminelle dans le district judiciaire de Laval et contribuera à désengorger le palais de justice de Laval. La cour municipale devrait donc traiter annuellement en moyenne 3000 dossiers d’infractions notamment les cas de voies de faits, de conduites avec facultés affaiblies ou encore de vols.

Outre le fait que les dossiers seront traités plus rapidement, ces nouvelles mesures favoriseront de meilleures relations avec les policiers et les victimes, en plus de contribuer à faire de Laval une ville toujours plus sécuritaire, avec des programmes sociaux pour les gens en situation de vulnérabilité.

Marc Demers, maire de Laval