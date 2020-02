Une entreprise cofondée par un Acadien remporte un concours d’entrepreneuriat

Daniel Lirette et Chris Mackinnon sont cofondateurs de l’entreprise GrowDoc, qui a développé, en un an, une application mobile pour les producteurs de cannabis, qu'ils soient producteurs commerciaux ou cultivateurs en herbe.

Il s’agit de prendre une photo du plant avec son téléphone cellulaire pour recevoir des suggestions instantanées sur la manière de soigner les problèmes qui peuvent affecter la plante. Leur secret se reposerait sur une immense base de données.

L'application mobile créée par GrowDoc. Photo : Radio-Canada

Les deux hommes ont pris la première place de la 3e édition de La Coupe des startup, une compétition présentée à Moncton, au Nouveau-Brunswick, jeudi dernier.

Ce type d’application mobile pour le cannabis serait une première du genre dans le monde, selon le duo.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Confondeur et dirigeant de GrowDoc, Daniel Lirette (à gauche) a remporté avec son coéquipier Chris Mackinnon la 3e édition de la Coupe des startup, le 13 février 2020 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

J'ai vu une compagnie en Allemagne qui faisait la détection [...] pour le maïs en Inde. J'ai commencé à regarder en me disant que ça devait être fait pour le cannabis. Après mes recherches, il n’y avait rien , explique Daniel Lirette, le chef de la direction de GrowDoc.

Il raconte que l’entreprise naissante a déjà établi un partenariat avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ( CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick ) à Grand-Sault.

En plus de l'impact sur le domaine agricole, les entrepreneurs souhaitent aussi que leur invention soit socialement responsable.

Cofondateur de GrowDoc avec Daniel Lirette, Chris Mackinnon (photo) examine un plant de cannabis. Photo : Radio-Canada

Chris Mackinnon a à coeur la promotion de la santé mentale. Il croit que le cannabis est une occasion de faire de la sensibilisation à ce sujet. J'ai une vision pour aider toutes les personnes que je peux , dit-il.

Organisée par un regroupement de jeunes chambres de commerce au Québec avec Le Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat ( CARDECentre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat ) de l’Université de Moncton, la Coupe des startup a pour objectif de soutenir les jeunes entrepreneurs francophones et les faire bénéficier de conseils d’experts.

GrowDoc passe ainsi en finale nationale, le 16 avril à Québec, où un triomphe pourrait valoir à Daniel Lirette et Chris Mackinnon un prix de 20 000 $. Le gagnant du concours national accèdera aussi à la finale de la compétition internationale Global Meetup 2020, en juin à Montréal.

D’après le reportage de Rose St-Pierre