Réparer pour éviter de jeter : un premier café des secondes chances à Matane

Une quarantaine de personnes se sont présentées au premier café des secondes chances qui se déroulait samedi au cégep de Matane. Divers objets comme des vêtements, des jouets, des vélos et des appareils électroniques ou électriques ont pu retrouver une deuxième vie grâce aux savoir-faire de bénévoles.

L’événement se voulait aussi un lieu de partage sur les connaissances pratiques à mettre en oeuvre pour réparer les objets du quotidien.

Membre du comité citoyen en environnement de La Matanie, Sarah Bergeron a soumis l’idée au comité qui a rapidement recruté les bénévoles nécessaires pour réparer les objets et ainsi concrétiser le projet.

Une quarantaine de citoyens ont participé samedi au premier Café des secondes chances de la Matanie Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Sarah Bergeron se dit très heureuse de la participation des citoyens. Les gens ont vraiment pris le temps de chercher chez eux ce qui ne fonctionnait pas. On a eu beaucoup d’éléments d’électroniques, on s’y attendait, mais on a eu beaucoup de vêtements aussi. Il y a des gens qui amènent trois ou quatre objets, en nous disant : je vais essayer de les réparer moi-même, mais j’aimerais avoir des conseils.

Un kiosque offrait la réparation d'objets en cuir comme des sacs, des ceintures, des étuis. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Ce café a permis aux bénévoles de constater qu’il y a une véritable préoccupation citoyenne envers la durée d’usage de leurs objets.

Les objets apportés vont de la lampe en passant par le fer à repasser et la vieille radio. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Beaucoup de gens, note Sarah Bergeron, trouvent dommage de devoir jeter une chose après seulement quelques utilisations parce que c’est brisé et qu’ils ne savent comment la réparer, ou encore qu’ils sont aux prises avec un objet qui n’a pas été conçu pour être facilement réparé. Nos bénévoles en électroniques ont eu de la misère à ouvrir certains objets tellement les vis étaient spécialisées. C’est très problématique , commente Mme Bergeron.

Une prothèse a été installée pour réparer ce bibelot qui prendra une apparence bien originale à la suite de sa réparation. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Des élus municipaux et la députée fédérale de la circonscription, Kristina Michaud ont visité le café. Ça interpelle beaucoup de gens. On a hâte de voir s’ils vont s’approprier l’événement pour le récréer, le mettre à leur saveur pour que ce soit durable , indique Sarah Bergeron.

Le café offrait aussi la réparation de vélos. Des contributions volontaires étaient demandées comme forme de rétribution pour les services offerts au café. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Elle rappelle que l’événement est né d’une initiative citoyenne. Les membres de son comité souhaiteraient donc se joindre à d’autres partenaires pour une prochaine édition.