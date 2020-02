Des manifestants bloquent une voie ferrée à Vancouver

Les protestataires se sont réunis au lac Trout dans l’est de la ville avant de se tenir debout sur un passage à niveau de la rue Renfrew, entre l’avenue Hebb et l’autoroute Grandview.

Le chemin de fer est emprunté par des trains de marchandises et VIA Rail, mais également par Amtrak, l’entreprise américaine qui fait des allers-retours entre Vancouver et l’État de Washington.

Le train Amtrak Cascades en direction de Vancouver a dû retourner à Bellingham, samedi matin. Les passagers feront leur trajet en autocar.

La manifestation fait partie d'une série de rassemblements similaires au Canada. Les chefs héréditaires Wet’suwet’en s’opposent au gazoduc Coastal GasLink qui doit traverser leur territoire traditionnel.

Avec des informations de Natasha MacDonald-Dupuis