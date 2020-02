Latulipe-et-Gaboury célèbre la deuxième Fête des Tuques

La température plutôt froide et les forts vents n'ont pas eu raison de l'événement et de nombreuses activités étaient présentées.

Comme l’explique la directrice générale de la municipalité de Latulipe, Julie Gilbert, la Fête des Tuques se tiendra sur deux samedis.

La première ça a été vraiment un succès, un beau rassemblement de la communauté et même des gens de l’extérieur. C’est pour ça qu’il y a une deuxième édition. L’an passé c’était une grosse fin de semaine mais ça a été exigeant pour les bénévoles donc on a décidé de faire deux samedis soit un en février et un autre en mars , explique-t-elle.

Un autre rassemblement, soit une marche aux flambeaux, est aussi organisé le 14 mars prochain.