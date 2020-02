Le blocage des trains réduit l’activité des navires marchands à Vancouver

Au moins 66 navires au large de la Colombie-Britannique ne peuvent pas décharger leurs marchandises ou en obtenir à cause des manifestations qui bloquent les voies ferroviaires au Canada.

La Chambre de la marine marchande provinciale estime que les Canadiens en constateront les retards sous peu. « Cela se ressentira sur le portefeuille. [...] Il faudra du temps pour se rétablir », estime Robert Lewis-Manning, le président de l'organisme.

Les biens de consommation, les denrées alimentaires et les matières premières sont notamment impactés par ces retards, car ils dépendent de navires pour être transportés au Canada et à l’étranger.

Des files d'attente

D’après M. Lewis-Manning, 48 navires sont ancrés au large de Vancouver et 18 au large de Prince Rupert, dans le nord de la Colombie-Britannique. « Ces files d’attente vont continuer d’augmenter [...] et à un moment donné, il n’y aura plus de place, dit-il. Il faudra que les navires attendent au large des côtes canadiennes. »

La Chambre de la marine marchande demande à Ottawa et au gouvernement provincial d’intervenir afin de réduire les tensions et arrêter le blocage des trains.

Les manifestations sont en appui à des chefs héréditaires Wet’suwet’en en Colombie-Britannique qui s’opposent au gazoduc Coastal GasLink, qui doit traverser leurs terres ancestrales.