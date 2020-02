Un rassemblement en solidarité avec les Wet’suwet’en à Gaspé

Ce mouvement de solidarité, expliquent les manifestants, n'est pas seulement l'affaire des communautés autochtones qui sont mobilisées un peu partout au pays, mais aussi des citoyens qui ne sont pas nécessairement issus des Premières Nations.

Les participants au rassemblement de Gaspé en solidarité avec les Wet'suwet'en tiennent des écriteaux exprimant leur soutien. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

On parle non seulement de questions environnementales à travers tout ça, mais surtout de droits humains, de droits des premières nations sur leur territoire. Walter-Olivier Rotmann-Aubé, co-organisateur de la manifestation à Gaspé

Dans l'invitation soumise par les organisateurs du rassemblement, dont fait partie la militante anti-pétrole Nastassia Williams, on trace un lien entre les projets d'extraction et de transport des hydrocarbures en Gaspésie et celui de Coastal GasLink, le nœud du conflit entre les chefs héréditaires de Wet’suwet’en et les autorités canadiennes.

Une vingtaine de personnes ont participé au rassemblement de Gaspé en solidarité avec la Première Nation Wet'suwet'en. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Les citoyens tenaient également à démontrer leur appui aussi aux manifestants micmacs qui bloquent la voie ferrée depuis maintenant 6 jours sur le territoire de Listuguj.

Les médias n'ont plus accès à la barricade

La barricade érigée sur le chemin de fer à Listuguj n'est pas accessible aux médias en ce 6e jour de blocage. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

En cette 6e journée du blocage de la voie ferrée à Listuguj, les manifestants ont décidé de refuser l'accès aux médias, et ne plus accorder d'entrevue jusqu'à nouvel ordre.

Début du carrousel de 5 items. Passer le carrousel? Un militant érige un drapeau de Listuguj au passage à niveau situé sur le territoire de la communauté. Le barrage de la voie ferrée de Listuguj, au sixième jour du blocage. Des militants font le pied de grue au passage à niveau de Listuguj. Vue rapprochée du barrage érigé sur la voie ferrée de Listuguj. Le blocage du chemin de fer de Listuguj se poursuit pour une sixième journée. Image 1 / de 5 Un militant érige un drapeau de Listuguj au passage à niveau situé sur le territoire de la communauté. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond Voir l'image précédente Voir l'image suivante Un militant érige un drapeau de Listuguj au passage à niveau situé sur le territoire de la communauté. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

Le barrage de la voie ferrée de Listuguj, au sixième jour du blocage. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

Des militants font le pied de grue au passage à niveau de Listuguj. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

Vue rapprochée du barrage érigé sur la voie ferrée de Listuguj. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

Le blocage du chemin de fer de Listuguj se poursuit pour une sixième journée. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond Fin du carrousel de 5 items. Retourner au début du carrousel?

La Société de chemin de fer de la Gaspésie estime qu'elle a perdu plus de 100 000 $ en raison des wagons de marchandise qui sont toujours cloués sur le rail gaspésien dans la Baie-des-Chaleurs.

Avec les informations de Martin Toulgoat