Des élus n’abandonnent pas le projet de traverse Gaspésie-Anticosti-Côte-Nord

Déception

Le maire de Grande-Vallée, Noël Richard, ne cache pas sa déception de voir que Québec ne compte pas aller de l'avant avec la traverse interrives.

M. Richard déplore particulièrement la façon dont il a appris la nouvelle. Nous on a reçu, de la part de la Société du plan nord, un courriel le 11 février à 20 h 37 nous faisant part de la décision , explique-t-il

Le projet est jugé trop onéreux et non optimal , selon les résultats d’ une étude commandée par Québec.

Ça, on comprend ça, mais l'aspect touristique n'a pas été abordé. Le côté nord de la Gaspésie, on aurait pu développer au niveau du parc de la Gaspésie, du parc Forillon, le beau lien qu'on aurait pu avoir avec la basse Côte-Nord et développer Anticosti aurait été intéressant , s'est-il désolé.

Un projet sur la glace

Le préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, reconnaît que le projet a du plomb dans l'aile.

Je considère que le projet est sur la glace du côté gouvernemental, mais de mon côté, de notre côté, il n'est pas abandonné , a-t-il précisé.

Sans le support de la STQ, du gouvernement, ça va être plus difficile. Daniel Côté, préfet MRC de la Côte-de-Gaspé

Cette semaine, Québec annonçait une aide financière de près de 1, 4 millions de dollars à l'entreprise Air Liaison afin d'améliorer la desserte aérienne sur l'île d'Anticosti.

