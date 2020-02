Le Témiscamingue a maintenant son anneau de glace

Un anneau de glace de 400 mètres a été aménagé à Latulipe-et-Gaboury tout près des écoles primaire et secondaire.

Cette initiative est celle d’un enseignant en éducation physique, André Baillargeon qui en a eu l’idée il y a déjà quelques temps.

Ce parcours glacé, qui a nécessité un investissement de 6000 $, est maintenant accessible.

J’avais toujours ça dans la tête : ça serait le fun un anneau de glace. Finalement, j’en parlais avec la direction, mais c’était quand même compliqué et ça coûte de l’argent , a commencé André Baillargeon.

Son rêve s’est toutefois concrétisé cette année, grâce à un coup de pouce financier.

Cette année on a reçu une offre de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue pour des projets spéciaux pour faire jouer les élèves et la communauté dehors. Donc, c’était le temps. Le projet a été accepté , explique M. Baillargeon.

Des employés municipaux s’occupent d’entretenir le parcours.