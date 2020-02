La pénurie de médicaments d'ordonnance frappe les pharmacies

C'est un problème de plus en plus important dans les pharmacies.

Une pénurie de médicaments d'ordonnance frappe celles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi du Québec en entier.

Ce qui est le plus problématique, c'est que la pénurie concerne plusieurs types de médicaments, et ce, autant du côté des génériques que des originaux.

La majorité du temps, c'est les produits génériques qui tombent à court et non pas les produits d'origine. Ça peut être n'importe quelle classe thérapeutique, par contre, je dirais que dernièrement on dirait que c'est plus les médicaments pour l'hypertension qui sont à court.

Marc-Antoine Martin, pharmacien propriétaire chez Brunet