Des auditions populaires pour Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote

Le réalisateur Sébastien Pilote est à la recherche de nombreux figurants de tout âge pour le tournage de son film qui débutera dans quelques jours. Ce sera la 3e adaptation cinématographique du célèbre roman écrit par Louis Hémon. Les auditions ont eu lieu toute la journée à Saint-Félicien.

De Saguenay, de Normandin ou encore de Sainte-Jeanne-d'Arc, des dizaines de personnes sont venues tenter leur chance à Saint-Félicien pour faire un bond dans le passé.

Comme il s'agit d'un film d'époque, les personnes ayant les cheveux teints, les tatouages et les piercings apparents ne pourront pas être acceptées. Les figurants vont devoir se fondre dans le décor du début du 20e siècle.

Les mensurations de chaque participant sont prises à leur arrivée pour ajuster les costumes qu'ils porteront.

On a besoin autant d'hommes que de femmes, mais très peu d'enfants, 10-12. On recherche beaucoup d'hommes, car on a des scènes qui vont se passer pendant une messe, pendant une veillée, au village de Val-Jalbert et un camp de bûcherons.

Éric Roussel, responsable des figurants