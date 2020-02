Blocage d'une gare de triage du CN près de Toronto en solidarité avec Wet'suwet'en

Des manifestants ont décidé samedi matin de bloquer les trains arrivant et partant de la deuxième plus grande gare de triage du Canadien National (CN) du pays, qui se trouve à Vaughan, au nord de Toronto.

Selon un communiqué, toutes les lignes de train allant vers l'ouest vers Hamilton, London, New York et le Michigan ont été bloquées à 10 h , et, à partir de 13 h, tout le trafic nord et nord-ouest vers Sudbury, North Bay, la Colombie-Britannique et vers le Wisconsin a également été bloqué .

Nous sommes ici pour bloquer les chemins de fer par solidarité avec les Wet'suwet'en , répète la manifestante Natali Euale Montilla, originaire du Venezuela, où sa famille est autochtone.

Nous ne sommes pas d’accord avec le traitement des Autochtones. Nous dénonçons le manque d’action de la part du gouvernement du Canada, car c’est un gouvernement colonial et ils ne respectent pas les territoires des chefs ou les lois traditionnelles, qui sont celles qui devraient être respectées sur ces terres , explique-t-elle.

Trains GO touchés

Au nord de Toronto, les manifestants ont établi un deuxième site pour bloquer les voies ferrées.

Nous venons d'apprendre qu'environ 80 personnes se trouvent sur les voies GO au nord de la gare GO de l'Université York dans le corridor Barrie. Nous devons donc annuler certains trains et en modifier d'autres , a communiqué l'agence Metrolinx qui opère les services de trains GO Transit.

Notre priorité est de s'assurer que tout le monde à proximité des voies reste en sécurité. Metrolinx

Par ailleurs, plus tôt samedi, une centaine de personnes s’était réunie au centre-ville de Toronto pour manifester leur soutien aux blocages ferroviaires. Les organisateurs ont ensuite invité les manifestants à rejoindre ceux qui se sont rendus à Vaughan pour bloquer les rails.

Les manifestants bloquent les trains à la gare de triage MacMillan à Vaughan, par solidarité avec la nation Wet'suwet'en. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Sur place, une dizaine de voitures de police est présente, manifestement pour surveiller la situation. Depuis environ une semaine, des Autochtones bloquent plusieurs lignes ferroviaires au pays pour appuyer les membres de la nation Wet'suwet'en qui s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique.

Au même moment, le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, a entamé une rencontre avec les membres de la nation mohawk de Tyendinaga qui manifestent le long de la voie ferrée près de Belleville, dans l'Est ontarien depuis 10 jours.