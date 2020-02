Le quatuor de Jennifer Jones participera au Tournoi des Coeurs

Jones participera au Tournoi des Coeurs pour une 15e fois en carrière, à compter de samedi à Mosse Jaw en Saskatchewan.

La capitaine six fois championne nationale portera les couleurs de l'équipe repêchée, aussi appelée l’équipe Wild Card, pour une première fois depuis l'ajout de cette équipe en 2018.

Les deux meilleures équipes au classement saisonnier canadien n'ayant pas remporté leur championnat provincial obtiennent une dernière chance de se qualifier pour le Tournoi des Coeurs lors d'un match sans lendemain.

Fleury occupait le premier rang et Jones, le troisième, ce qui a mis la table pour un duel entre deux formations du Manitoba.

En retard 7-4 au pointage, Fleury a marqué trois points au neuvième bout, créant ainsi l'égalité. Jones profitait toutefois de l'avantage de la dernière pierre au 10e et dernier bout et elle n'a pas raté sa chance. Jones a réussi un placement dans l'anneau de quatre pieds pour contrer deux pierres de Fleury et l'emporter.