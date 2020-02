Donner du sang avec Laurent Duvernay-Tardif au PEPS de l’Université Laval

Laurent Duvernay-Tardif a lancé un appel à tous sur le compte Facebook d’Héma-Québec  (Nouvelle fenêtre) . On se voit le 18 février au PEPS, dit-il, un endroit où j’ai connu un succès moyen, disons, en terme de football.

Le numéro 76 des Chiefs était un rival du Rouge et Or lorsqu’il jouait pour McGill. Il n’a jamais porté les couleurs de l’équipe de football universitaire de Québec, mais avait remis sa candidature pour y étudier en médecine. Il a finalement choisi McGill et ses Redmen.

Duvernay-Tardif est de retour au Québec après la victoire du 2 février contre les 49ers de San Francisco lors du prestigieuxSuper Bowl.

Laurent Duvernay-Tardif lors d'un événement public au parc Jean-Drapeau à Montréal, le 9 février. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Mais sa collaboration avec Héma-Québec a commencé bien avant ce moment tant attendu par l’athlète et par de nombreux Québécois.

Il est avec nous depuis plusieurs mois, souligne Laurent Paul Ménard d’Héma-Québec, comme il est en médecine, c’était une cause naturelle pour lui.

Seulement pour les donneurs

La collecte de sang du 18 février au PEPS est organisée de 8 h 30 à 16 h 30. Le footballeur ne pourra y être présent toute la journée, puisqu'il sera honoré à l’Assemblée nationale.

Si vous pensez venir que pour avoir un autographe de Laurent Duvernay-Tardif, vos attentes ne seront pas comblées , explique le porte-parole d’Héma-Québec.

Laurent Paul Ménard précise que seules les personnes qui auront fait un don, ou qui sont sur le point de le faire, pourront voir l’athlète, pour la simple raison qu’il sera situé dans la zone dédiée à cette fin dans le foyer du PEPS.

La collecte de sang vise aussi à faire découvrir les autres mandats d’Héma-Québec comme le don de plasma, de lait maternel et de tissus humains.

Avec les informations d'Edith Hammond