Avion abattu : le Canada et ses alliés veulent des compensations pour les victimes

C'est ce qu'a indiqué samedi le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.

Ces ministres ont rencontré leur homologue iranien Mohammad Javad Zarif au cours de la Conférence de Munich sur la sécurité. En conférence de presse, M. Champagne a déclaré qu'ils avaient clairement expliqué à M. Zarif ce que l'Iran devait faire.

Nous avons insisté sur la nécessité pour l'Iran d'indemniser rapidement les familles des victimes conformément aux normes internationales, a-t-il relaté. Nous jugerons l'Iran sur ses actes et non sur ses paroles, et nous continuerons à travailler sans relâche au nom des victimes de cette tragédie jusqu'à ce que justice soit rendue pour tous.

M. Champagne a ajouté que la compensation devrait être la même pour tous et que le processus devrait commencer le plus tôt possible .

Le Canada et ses alliés poussent également l'Iran à libérer les boîtes noires de l'appareil abattu afin que les données puissent être correctement analysées par les installations en France. Le ministre a aussi souligné que lui et ses collègues souhaitaient entendre une mise à jour de l'Iran sur les demandes d'autorisation d'accès aux boîtes noires, ainsi que sur les derniers développements de l'enquête.