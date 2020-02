Des manifestants honorent la mémoire des femmes disparues et assassinées à Vancouver

La marche a pris fin dans le parc Oppeheimer. À l’origine, cette manifestation est née en réaction au meurtre d’une femme sur la rue Powell.

On nous a tellement retiré de choses , avance Carol Martin, une militante de longue date pour les femmes et les jeunes filles autochtones disparues et assassinées. On nous a retiré nos familles, notre identité et même nos terres.

La marche s'est déroulée dans le quartier Downtown Eastside à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Les femmes et les filles autochtones sont presque trois fois plus susceptibles d’être victimes de violence conjugale et d’autres crimes violents que les femmes non-Autochtones, selon des informations de la Colombie-Britannique.

Les marcheurs se sont arrêtés à quelques endroits pour marquer les divers endroits où des femmes ont été vues pour la dernière fois avant d’être portées disparues ou tuées.

Mabel Todd, une marcheuse de 85 ans de la Première Nation Whut’en près de Fort St. James, dit qu’elle marchera pour cette cause aussi longtemps qu’elle le pourra.

Mabel Todd, âgée de 85 ans, dit vouloir participer à ces marches le plus longtemps possible. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

C’est déchirant , avance-t-elle. Ça me fait du bien de marcher pour ces femmes qui ont perdu leur vie et laisser derrière elle des enfants.

Dans un communiqué, le premier ministre de la province, John Horgan, ainsi que d’autres membres du gouvernement se disent prêts à écouter et travailler avec les femmes autochtones .