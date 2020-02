Une rencontre avec les manifestants de Tyendinaga pour tenter de débloquer la situation

La rencontre se tiendra à 10 h au passage à niveau du chemin de fer du Canadien National (CN) sur la route Wyman.

Malgré la prolongation d'une injonction obtenue par le CN, les manifestants continuent de protester contre le projet de gazoduc Coastal GasLink, en solidarité avec certains membres de la Nation Wet'suwet'en.

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) n'a pas entrepris de faire appliquer l'injonction jusqu'ici, et dit qu'elle continue de souhaiter un dénouement pacifique.

Jeudi, le ministre Marc Miller avait prié les manifestants à mettre fin à la protestation et aux barricades sur les voies ferrées dès que possible et avait proposé à la Nation mohawk de le rencontrer samedi, ce que les Mohawks ont accepté vendredi.

Les manifestants bloquent les voies ferrées en solidarité avec les chefs héréditaires des Wet’suwet’en qui s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink, en construction en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

La manifestation, qui dure depuis 10 jours, bloque le trafic des trains VIA Rail partout au pays et celui de marchandises opérées par le CN dans l'Est du Canada.

VIA Rail a indiqué vendredi soir que 299 trains avaient été annulés depuis le début des manifestations et plus de 63 000 passagers avaient été touchés par les perturbations ferroviaires.

Le CN a déclaré de son côté qu'en date du 10 février, des marchandises d'une valeur de 1,7 milliard de dollars avaient été retardées. Le CN a déploré l'impact des perturbations sur ses revenus et ses activités, et a averti qu'il pourrait y avoir des mises à pied d'employés.