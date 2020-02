La STQ dévoile son rapport sur la traverse Anticosti–Gaspésie–Côte-Nord

Selon les résultats présentés par la STQSociété des Traversiers du Québec , Rivière-au-Renard, Port-Menier et Havre-Saint-Pierre seraient les ports d'attache à privilégier pour l'implantation d'un nouveau lien maritime interrives.

Rivière-au-Tonnerre, Grande-Vallée, Mingan et Rivière-Saint-Jean ont également été étudiés comme possibilités.

Le rapport d'avril 2019 indique que deux scénarios présentent des avantages sur les coûts d'investissement et sur les coûts d'exploitation du service.

Le premier scénario met de l'avant le lien uniquement sud entre Rivière-au-Renard et Port-Menier, et le second le lien interrives entre Rivière-au-Renard, Port-Menier et Havre-Saint-Pierre.

L’étude anticipe toutefois des déficits d’exploitation d’environ 7,4 millions de dollars d’ici la période 2025-2030 avec l’utilisation d’un navire usagé et un déficit de près de 13 millions de dollars pour cette même période avec l’utilisation d’un navire neuf.

Plus tôt cette semaine, le ministère des Transports (MTQ) a déclaré dans un communiqué que les résultats de cet exercice ont démontré que cette solution d'un lien maritime s'avérerait très coûteuse et non optimale .

Des élus qui gardent espoir

Pour leur part, des élus nord-côtiers considèrent que le projet se fera à plus long terme. Selon le maire de L'île-d'Anticosti, John Pineault, et le préfet de la MRC de Minganie, Luc Noël, le projet n’est pas abandonné pour autant.

C’est un processus évolutif. Ce qui était suggéré dans la première étude, on trouve que c’est trop coûteux, mais on veut continuer à travailler et trouver une solution , a indiqué le maire d’Anticosti plus tôt cette semaine.

En Gaspésie, les élus ne veulent pas abandonner le projet, mais reconnaissent que la partie ne sera pas facile sans le support de Québec.

Prévisions et dépenses

L’étude reconnaît que la présence du traversier entraînerait un plus grand achalandage touristique avec des prévisions de près de 26 000 touristes par année pour le volet chasse et villégiature. L'affluence serait plus grande en provenance de la rive sud qu'en provenance de la rive nord.

Selon le rapport, des investissements de près de 6 millions de dollars seraient nécessaires en matière d’infrastructure à Port-Menier pour accueillir un tel projet, près de 4,3 millions de dollars à Havre-Saint-Pierre et près de 5 millions à Rivière-au-Renard.

Par ailleurs, l’acquisition d’un navire neuf générait des dépenses de 121 millions de dollars, et de 28,5 millions de dollars pour un navire usager.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti