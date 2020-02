14 nouveaux points de vente de cannabis en Nouvelle-Écosse

Ces nouveaux magasins vont plus que doubler le nombre de succursales de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse ( NSLCNova Scotia Liquor Corporation ) qui vendent des produits du cannabis. Il y en a 12 en ce moment.

La ministre des Finances et présidente du Conseil du Trésor de la province, Karen Casey, a annoncé vendredi que des rénovations dans des succursales de la NSLCNova Scotia Liquor Corporation débuteront dès que possible, et que les premiers nouveaux points de vente seront opérationnels à l’automne. Tous les nouveaux points de vente seront ouverts avant la fin de l’année fiscale 2020-2021, a-t-elle précisé.

Les nouvelles succursales seront situées à Annapolis Royal, Baddeck, Barrington Passage, Berwick, Elmsdale, Glace Bay, Liverpool, Mahone Bay, Bedford, Port Hawkesbury, Sydney Mines, Dartmouth, Tantallon et Tatamagouche. Leur superficie variera de quelque 18 mètres carrés pour les plus petits magasins à plus de 92 mètres carrés pour le plus grand, à Tantallon.

Le gouvernement provincial avait prévu un nombre relativement restreint de points de vente au moment de la légalisation du cannabis récréatif en octobre 2018, comptant notamment sur des ventes en ligne qui se sont jusqu’ici avérées moins nombreuses qu’anticipées en Nouvelle-Écosse.

Un Néo-Écossais sur quatre a acheté légalement un produit du cannabis, selon une étude de Narrative Research réalisée l’an dernier. La Nouvelle-Écosse serait la province où l’on consomme le plus de cannabis au Canada, selon certaines mesures.