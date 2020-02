Reconstruction du centre d’hébergement pour sans-abris Herb Jamieson à Edmonton

Le gouvernement albertain et le gouvernement fédéral ont annoncé le financement conjoint de la reconstruction du centre d’hébergement pour sans-abris Herb Jamieson géré par l’organisme Hope Mission. Selon l’organisme, les installations désuètes du centre situé au centre-ville d’Edmonton mettent la sécurité des visiteurs et de son personnel en danger.

Les installations du centre d’hébergement pour itinérants Herb Jamieson ne répondent plus aux besoins de la population de sans-abris d’Edmonton, selon l’organisme Hope Mission. Le centre manque de lits, de salles de bain et de douches.

Le centre n’est pas non plus adapté pour recevoir des personnes à mobilité réduite et la disposition de ses dortoirs rend difficile d’y assurer une supervision constante durant la nuit, explique le site internet du projet.  (Nouvelle fenêtre)

Nous attendons ce jour depuis longtemps , a déclaré d’emblée Bruce Reith, directeur général de l’organisme Hope Mission, lors d'une conférence de presse.

Plus de services

Le nouveau centre devrait être prêt en 2021 et sera ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il pourra accueillir 400 personnes, contre 249 dans le centre actuel, selon le site internet de l’organisme.

Le centre d’hébergement sera également accessible aux personnes à mobilité réduite et pourra mettre en contact les visiteurs avec différentes ressources telles que des médecins, des programmes d’accompagnement spirituel ou encore d’aide aux toxicomanes.

Le centre joue un rôle essentiel dans le réseau des services sociaux, auprès des gens en situation de pauvreté et dans les quartiers défavorisés. Je suis fier de contribuer à la hauteur de 4 millions de dollars et je remercie le gouvernement fédéral d'avoir fait un partenariat avec nous , a déclaré le premier ministre albertain, Jason Kenney, en conférence de presse.

Un projet de plusieurs millions de dollars

La construction du nouveau centre devrait coûter 16 millions de dollars. Sur les 8 millions qu’il devra débourser, l’organisme Hope Mission a déjà amassé plus de 6 millions de dollars sous forme de dons.

Le reste de la facture sera assumée par le gouvernement albertain et le gouvernement fédéral, à hauteur de 4 millions de dollars chacun.

Selon l’organisme Homeless Hub, la ville d’Edmonton comptait 1971 sans-abris en 2018.