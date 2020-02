Bill Barilko et le devoir de mémoire de Timmins

Après 70 ans, l'histoire de la disparition du défenseur des Maple Leafs de Toronto, à l'été 1951, continue d'alimenter les conversations à Timmins, et pour cause.

L'écrasement d'avion, qui comptait aussi le Dr Henry Hudson à son bord, a provoqué la commotion dans la communauté du nord de l'Ontario à l'époque. D'autant plus que Bill Barilko venait de marquer l'imaginaire collectif avec le but gagnant en prolongation pour assurer une autre Coupe Stanley à Toronto, et ce, contre les Canadiens de Montréal. Les deux hommes partaient alors en voyage de pêche.

Je pense qu'on a manqué à notre devoir de bien raconter ces histoires. George Pirie, maire de Timmins

Des dizaines de personnes se sont rassemblées à l'aréna McIntyre à l'occasion d'une soirée de financement vendredi pour ériger une pancarte à son effigie à l'entrée de la ville. L'objectif final est d'en compter deux, une à chaque extrémité de Timmins.

Un groupe de fervents des Maple Leafs s'est mobilisé pour financer une affiche en l'honneur de Bill Barilko à Timmins. Photo : Courtoisie : Kevin Vincent

Pour nous, c'est l'esprit du Nord, celui de Bill Barilko , résume Wayne Bozzer à qui Timmins doit son propre panthéon des athlètes et des personnalités sportives. Il avait les coupes Stanley, oui, mais il fréquentait les mêmes endroits que nous quand même. C'est notre histoire à la Buddy Holly!

Holly était une vedette américaine qui a aussi perdu la vie dans un écrasement d'avion alors qu'il connaissait la gloire, à la toute fin des années 50. Chanteur, guitariste et compositeur – plutôt qu'athlète –, il a largement influencé ses successeurs. Sa mémoire n'a pas manqué d'être célébrée aux États-Unis contrairement à celle de Barilko, qui a doucement sombré dans l'oubli.

Le plus grand hommage qui ait été réservé à Barilko fut d'être mentionné dans l'une des chansons du groupe canadien The Tragically Hip intitulée Fifty Mission Cap. Ils y font allusion à son but gagnant et à l'écrasement.

La population de Timmins, qui compte plusieurs fervents des Maple Leafs, continue de déposer des objets sur la tombe de Bill Barilko encore aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Raphael Guillemette

Encore ce matin, j'ai entendu quelqu'un dire : "Mais c'est qui Bill Barilko?'" Il était temps qu'on remédie enfin à cette situation , affirme Ray Auclair, un membre de la communauté francophone de Timmins.

De vives émotions

L'histoire de Bill Barilko et du Dr Henry Hudson est d'autant plus captivante lorsqu'on considère que les Maple Leafs n'ont plus soulevé la Coupe Stanley jusqu'à ce que leurs corps soient retrouvés 11 ans plus tard, en 1962.

Leur aéronef s'était écrasé à 80 kilomètres au nord de Cochrane. Barilko n'avait alors que 24 ans. Il entamait les meilleures années de sa carrière professionnelle, et il avait déjà quatre bagues de la Coupe Stanley à son actif (1947, 1948, 1949 et 1951).

En 2011, une vingtaine de valeureux bénévoles ont pris part à une expédition dans l'espoir de ramener ce qu'il restait du petit hydravion à Timmins. Sept membres de cette équipe étaient présents vendredi soir, et ils ont pu revoir les pièces qu'ils ont aidé à déterrer neuf ans plus tôt.

Quand je suis rentré ce soir et que j'ai vu les morceaux qu'on a ramenés du site [de l'écrasement], j'ai eu les mêmes émotions que quand on est rentrés dans le bois. C'était un moment ou tu arrêtes, tu souffles un ''wow''.

Mike Mulryan (devant), Mike Mitchell et Wayne Bozzer ont pris part aux efforts pour ramener à TImmins ce qu'il restait de l'avion dans lequel Bill Barilko et le Dr Henry Hudson ont perdu la vie à l'été 1951. Photo : Radio-Canada / Raphael Guillemette

C'est que la plupart des hommes qui ont pris part aux démarches neuf ans plutôt n'étaient même pas nés lorsque Bill Barilko et le Dr Henry Hudson ont perdu la vie à l'été 51. Ils n'étaient pas plus en âge de participer aux efforts de recherche en 1962 quand leurs corps ont finalement été retrouvés.

L'objectif de la soirée de financement n'était pas seulement d'amasser des sous pour financer les pancartes qui verront le jour prochainement. La leçon dépasse largement le statut de vedette locale de Bill Barilko.

La morale, c'est que cette histoire a su rallier la population du nord de l'Ontario et qu'il est important de continuer à la raconter. Il faut garder cette histoire en vie! , précisait au micro de la soirée le collectionneur d'articles sportifs,Mark Fera, qui a fait figure d'étincelle dans le projet d'une pancarte à l'effigie de Bill Barilko à Timmins.