Les nombreux impacts du manque de places en garderie

Un sérieux coup sur l'accélérateur est demandé au gouvernement pour comblerle manque de places en garderie à Rimouski.

Selon les intervenants du milieu, il manquerait de 500 à 700 places pour les tout-petits; jusqu'à 70 fois plus que les 10 places subventionnées qui ont été approuvées par le gouvernement, hier.

Les conséquences de cette carence se font sentir bien au-delà des murs colorés des garderies. Parmi elles, on compte les absences du travail pour les parents, les impacts sur leur parcours professionnel, jusqu'à l'exode de certaines jeunes familles de la région.

Anne-Marie Pineault, agente d'amélioration continue de la qualité au CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, a dû demander une prolongation de son congé de maternité.

Dans le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , pour plusieurs professions, il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre. Alors effectivement, ça a un impact.

Anne-Marie Pineault et Rachel St-Pierre, à la Maison des Familles de Rimouski-Neigette.

Anne-Marie et Rachel St-Pierre, constatant que leur situation est partagée par de nombreuses familles, ont créé un groupe Facebook pour chercher des solutions à l'impasse. En ligne depuis deux semaines, il compte désormais plus de 500 membres.

Les familles en recherche d'une place de garderie sont confrontées à un stress majeur, constate Rachel. Au point où elles se trouvent en compétition avec d'autres familles.

Dès qu'il y a une garderie qui s'affiche comme ayant de la place, il y a des centaines de messages et d'appels qui se font. Tout le monde essaie de vendre son bébé comme étant le plus beau, le plus fin...

Rachel St-Pierre