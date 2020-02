Les annulations de trains VIA Rail font le bonheur des uns et le malheur des autres

L'interruption du service interurbain des trains de passagers de VIA Rail, qui s’étend sur l'ensemble du territoire canadien, cause bien des maux de tête aux voyageurs de la région d’Ottawa.

De nombreux trains qui assurent les liaisons entre Montréal-Ottawa et Ottawa-Toronto sont annulés depuis un peu plus d’une semaine en raison du blocage des voies ferrées par des manifestants opposés au projet Coastal GasLink.

VIA Rail offre un remboursement complet de tous les voyages annulés, ajoutant qu'en raison du volume de transactions, le traitement du remboursement pourrait prendre jusqu'à 15 jours.

Cela provoque une hausse des prix des billets d’autobus, entre autres la liaison entre Ottawa et Toronto.

James Lanyon raconte que sa sœur a dû redoubler d’ardeur pour trouver une alternative au train.

C’est très frustrant , a-t-il indiqué. Nous avons dû faire de longues recherches sur internet pour trouver des billets d’autobus.

Nous n'avons pas pu réserver un billet sur internet, trop de gens sur le site, nous avons donc dû appeler l’entreprise et patienter de longues minutes avant de devoir payer 142 $ pour un aller simple vers Toronto, nous n’avons pas eu le choix , a précisé M. Lanyon.

D'autres alternatives

De son côté, la directrice de MOBI-O, un organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser la promotion de solutions en matière de transport, installé à Gatineau, estime que les usagers vont trouver des solutions de rechange.

Effectivement, le train est parfait pour les déplacements professionnels, c’est optimal et ponctuel, mais les voyageurs ont l’occasion de découvrir les autres moyens transport, et peut-être, décideront-ils de l’adopter , a soutenu la directrice générale de MOBI-O, Marion Maurin.

Marion Maurin, directrice générale de l'organisme sans but lucratif MOBI-O. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Elle observe une augmentation des offres sur les autres modes de transport collectif.

L’offre augmente naturellement sur les plateformes de covoiturage, donc on a encore plus de propositions et de trajets qui simplifient les recherches pour les personnes qui doivent chercher des alternatives au train.

Il y a plusieurs avantages de prendre l’autobus, notamment la disponibilité du Wifi et la possibilité de travailler pendant le trajet. Marion Maurin, directrice générale de MOBI-O

Elle encourage et appuie les employeurs à mettre en place des mesures concrètes en matière de transport pour pallier l'interruption du service interurbain des trains de passagers de VIA Rail.

Des conséquences pour les gens d'affaires

La directrice générale du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale, Lise Sarazin, a confirmé qu’il n’y a pas eu de conversation avec ses membres, mais qu’ils y en a eu avec les membres de la Chambre de commerce du Canada.

Nous allons envoyer des lettres aux ministres, il faut que le gouvernement Ford arrête ce blocage qui est complètement illégal. Oui nous pouvons avoir des pourparlers, mais c’est quand même un blocage qui est illégal , a-t-elle fait valoir.

Elle croit que c’est la province qui devrait agir, même si le fédéral devrait aussi intervenir.

Il faut s’asseoir avec les communautés des Premières Nations et discuter pour cesser ce blocage-là qui va définitivement donner un gros problème à l’échelle nationale. Lise Sarazin, directrice générale du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale

Nous nous inquiétons de voir des rencontres d’affaires annulées, la perte de revenus pour les hôteliers et les restaurateurs ainsi que dans l’industrie du taxi , a-t-elle conclu.

Avec les informations de Mama Afou et Ismaël Sy