Seulement 45 nouvelles  places en garderie sur la Côte-Nord

Le CPECentre de la petite enfance La Giroflée de Tadoussac et le CPECentre de la petite enfance du Boisée à Baie-Comeau ont obtenu chacun huit places supplémentaires. 29 places seront également créées au CPECentre de la petite enfance Metuetau à Uashat.

Le député de la circonscription de René-Lévesque, Martin Ouellet, qui avait déploré le nombre de places disponibles dans la région en janvier dernier, estime que le gouvernement doit en faire plus.

On est loin de répondre à la demande et on est loin effectivement de donner des options aux mamans que j'ai rencontrées qui veulent revenir sur le marché du travail et qui n'ont pas plus de places prêtes à être déployées présentement. Martin Ouellet, député de la circonscription de René-Lévesque

Des appels d’offres ciblés

Les appels d’offres lancés par le gouvernement étaient spécifiques.

Le premier appel d’offres, auquel a répondu le CPECentre de la petite enfance de Tadoussac, concernait les garderies qui pouvaient optimiser le nombre de places sans construction à l’intérieur d’une période de trois mois.

Le deuxième vise à répondre aux besoins des parents-étudiants. Des places seront donc créées pour permettre aux parents de jeunes enfants de débuter ou poursuivre leurs études.

45 places supplémentaires à Baie-Comeau En 2015, le ministre de la famille avait octroyé 45 places supplémentaires au CPECentre de la petite enfance Magimuse à Baie-Comeau. La municipalité et le CPECentre de la petite enfance travaillent toujours à développer ce projet.

Une classe de maternelle quatre ans à Pointe-Lebel

Un nouveau groupe de maternelle quatre ans verra également le jour dès la prochaine rentrée scolaire à l'école primaire La marée de Pointe-Lebel. Cette nouvelle inquiète le directeur général du regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord.

Le fait de créer une maternelle quatre ans ne donne aucune garantie sur la vitalité des communautés de la région. Réal Aloise, directeur général du regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord