Près de 2 500 participants de tous âges et de tous calibres, et de plus de 20 pays, participeront à des courses de ski de fond allant de 2 km à 50 km dans le magnifique parc de la Gatineau , peut-on lire dans le communiqué.

C’est une année record, ça fait une dizaine d’années qu’on n'a pas eu ça , indique le président du conseil d'administration, Jean-François Rochefort.

On a de plus en plus de participants de l’étranger, plus de 20 % de notre clientèle sont des skieurs qui proviennent de l’étranger. Jean-François Rochefort, président du conseil d'administration de la Gatineau Loppet

Il semble y avoir une effervescence pour le ski de fond , ajoute-t-il. En effet, la Commission de la capitale nationale (CCN) a confirmé qu’il y avait eu une hausse des passeports de saison vendus dans les trois dernières années.

Trois disciplines sont à l’honneur cette année. Les épreuves de vélo sur neige ont déjà eu lieu, le 25 janvier. Cette fin de semaine, les athlètes pourront s’affronter dans les courses de ski de fond et de raquettes.

Des conditions de rêve

Les skieurs seront choyés par des conditions exceptionnelles pour les courses de cette fin de semaine , assure-t-on. Les données de la CCNCommission de la capitale nationale affichent une base de neige de 27 cm.

Malgré les grands froids des derniers jours, on prévoit - 7 degrés Celcius en après-midi samedi. Le temps sera encore plus doux dimanche, avec 3 degrés prévus au mercure.

Les skieurs pourront faire la course sous un ciel partiellement ensoleillé toute la fin de semaine.

Jamais en 42 ans la Gatineau Loppet n'a été annulée en raison de la météo. C'est une des grandes fiertés , commente M. Rochefort.

Jean-François Rochefort est le président du conseil d'administration de la Gatineau Loppet. Photo : Radio-Canada

Le triple Olympien Alex Harvey fait office de président d’honneur et donnera le coup d’envoi de différentes courses, en plus de participer à la remise des médailles.

Il sera également au Salon du Ski, entre les courses, pour rencontrer les participants.

Toutes les activités se dérouleront au campus Gabrielle-Roy du Cégep de l'Outaouais. Les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire près de la cafétéria du Cégep dès 6 h 30 samedi et dimanche matin.

La Gatineau Loppet n’est que l’une des courses d’un circuit rassemblant 20 destinations de ski de fond à travers le monde.

Avec les informations de Kim Vallière