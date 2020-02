La vidéo d’une Canadienne reprise dans Parasite, le film aux quatre Oscars

Dans Parasite, la famille Kim plie des boîtes à pizza en carton pour gagner un peu d’argent. Pour y parvenir plus rapidement, et ainsi être mieux payés, les parents et leurs deux enfants adultes regardent une vidéo YouTube montrant une femme capable de plier des boîtes à pizza à la vitesse de l’éclair.

Cette femme est Breanna Gray, une résidente d’Ottawa, que son frère a filmée en train de plier ces boîtes en un temps record.

À l’époque, Breanna Gray avait 19 ans. La vidéo de 50 secondes a été mise en ligne en 2015.

Aujourd’hui, devenue mère de famille, la jeune femme de 30 ans estime qu’elle réussit encore à plier une boîte à pizza en seulement trois secondes.

Breanna Gray n’en revient pas de figurer dans un film oscarisé. C’est juste fou , a-t-elle déclaré par téléphone à CBC News.

Un succès surprise

L’équipe de production de Parasite l’a contactée quelques mois avant la sortie du film afin qu’elle leur donne le droit d’utiliser la vidéo. Breanna Gray ne souhaite pas divulguer le montant qu’elle a reçu.

La production de ce thriller lui a sommairement expliqué la manière dont sa vidéo apparaîtrait dans le film. Je n’imaginais pas que ce serait un gros film , confie-t-elle.

C’est en lisant que Parasite avait obtenu la Palme d’or du Festival de Cannes, en mai dernier, que Breanna Gray a réalisé que le film allait peut-être devenir un succès.

Et puis boom, il gagne le plus gros Oscar possible. C’est fou , dit-elle.

Parasite est devenu dimanche le premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film.

Mise en ligne sur YouTube en 2015, la vidéo montrant Breanna Gray en pleine session de pliage de boîtes à pizza est rapidement devenue populaire. Présentement, elle totalise plus de 1,6 million de vues.