Google Maps redessine des territoires contestés selon l’origine de la recherche

Avec plus de 80 % des parts de marché dans le domaine des cartes virtuelles, et plus d’un milliard d’utilisateurs, on ne peut sous-estimer l’impact de Google sur la vision que l’on se fait du monde.

Bien que les cartes sont supposées apporter de l’ordre à un monde aux frontières parfois malléables, le processus décisionnel de Google dans sa représentation des territoires est souvent enveloppé de mystère, même pour ceux et celles qui travaillent à mettre à jour ces cartes tous les jours.

Un processus opaque

Ce processus est influencé par l’histoire et les lois locales, mais aussi par les humeurs changeantes des diplomates, des décideurs politiques et des propres dirigeants de Google, selon des personnes qui ont parlé au Washington Post sous le couvert de l’anonymat.

Notre but est toujours de fournir la carte la plus exhaustive et la plus fidèle possible en se fiant à la réalité sur le terrain , affirme Ethan Russel, directeur de la gestion des produits pour Google Maps, dans une déclaration partagée par la porte-parole Winnie King.

Nous demeurons neutres sur les enjeux de régions et de frontières contestées, et nous employons tous les efforts nécessaires pour représenter objectivement ces territoires contestés à l’aide d’une ligne frontalière grise et pointillée. Dans les pays qui ont des versions locales de Google Maps, nous suivons la législation locale.

Des implications potentiellement dangereuses

Depuis près de 70 ans, l’Inde et le Pakistan se livrent des batailles sporadiques mais souvent mortelles pour le contrôle des régions montagneuses du Kashmir. Des dizaines de milliers de personnes ont trouvé la mort dans ce conflit qui perdure à ce jour.

Toutefois, les internautes qui effectuent une recherche Google Maps en Inde pourraient croire – avec raison – que ce conflit est bel et bien chose du passé, puisque les frontières qui apparaissent sur l’application montrent un Kashmir en plein contrôle indien.

Ailleurs, les internautes qui procèdent à la même recherche voient une ligne frontalière pointillée, qui suppose une admission que le conflit est toujours en cours.

Les exemples de ce type sont légion ailleurs dans le monde. Pensons à l’étendue d’eau entre le Japon et la péninsule coréenne. Pour presque tout le monde, elle est connue sous le nom de mer du Japon, mais pour les Sud-Coréens qui effectuent une recherche Google Maps, elle est répertoriée comme étant la mer de l’Est.

Même chose pour le cours d’eau qui sépare l’Iran de l’Arabie saoudite, qui prend le nom de golfe Persique ou golfe Arabique selon l’emplacement de la personne qui fait la recherche.

D’autres applications de cartographie impliquées

Google n’est pas la seule entreprise à fournir des cartes à géométrie variable. L’an dernier, Apple a révisé ses cartes pour montrer la Crimée comme faisant partie de la Russie (lorsque la recherche provient de Russie), apparemment sous la pression de Moscou.

Cette modification a causé un tollé alors que des représentants européens condamnent depuis longtemps l’annexion de la péninsule par la Russie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La frontière de la Crimée apparaît en pointillé (zone contestée) lorsque la recherche est effectuée à partir d'Ukraine, mais comme une ligne pleine lorsque la recherche provient de Russie (zone non contestée). Photo : Washingon Post / Google Maps

« Malheureusement, cela légitime l’occupation illégale de la Crimée par la Russie », a affirmé en entrevue Oleksii Makeiev, le directeur politique du ministère des Affaires étrangères en Ukraine.

« Apple et les autres devraient avouer qu’ils ont été pressés d’effectuer ces changements et les condamner. Autrement, ils sous-tendent que cela fait partie de leurs valeurs et font beaucoup de mal à leur image en Ukraine. »