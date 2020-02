Le logement abordable à l'ordre du jour de la visite de Chrystia Freeland à l'Î.-P.-É.

Le premier ministre insulaire Dennis King, qui a reçu à son bureau la numéro 2 du gouvernement fédéral en début de journée, a invité Ottawa à simplifier l'accès aux programmes de financement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour créer des logements abordables.

La région de la capitale Charlottetown est toujours confrontée à une crise du logement.

Le gouvernement fédéral a octroyé les fonds de contrepartie nécessaires. Mais par l'intermédiaire de la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement , il a été difficile et long de mener à bien ce processus. Certaines ONG [organisations non gouvernementales] n'ont pas voulu poursuivre ce modèle simplement en raison de sa nature contraignante et de ses échéanciers , a déclaré Dennis King en mêlée de presse, peu après sa rencontre avec la vice-première ministre canadienne.

Chrystia Freeland n'a pas voulu répondre aux questions des médias, citant un horaire très chargé.

Le maire de Charlottetown a aussi profité d'une rencontre avec la vice-première ministre du Canada pour revenir à la charge avec les demandes de son administration en matière de logement abordable. Philip Brown a plaidé, à son tour, en faveur d' un système plus efficace pour financer de nouveaux projets résidentiels dans la municipalité où le taux d'inoccupation des logements a récemment rebondi à 1,2 % après avoir chuté à 0,3 % en 2018.

Les défis de l'Île-du-Prince-Édouard en matière d'environnement, d'infrastructure et de transports ont aussi été abordés dans le cadre de la visite de la numéro 2 du gouvernement de Justin Trudeau.

Le premier ministre Dennis King et le maire Philip Brown ont fait un bilan positif de leur rencontre avec Chrystia Freeland. Ils ont tous deux souligné l' ouverture de leur interlocutrice fédérale.

La visite de la vice-première ministre à Charlottetown s'est déroulée sans incident, vendredi. Deux jours plus tôt, l'élue a été prise à partie à l'hôtel de ville d'Halifax par des manifestants en soutien aux chefs héréditaires de la Première nation Wet'suwet'en, qui s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique.