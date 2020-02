Coup d'envoi des Jeux d’hiver de l’Alberta à Airdrie

Les Jeux d’hiver de l’Alberta battent leur plein jusqu'au 17 février à Airdrie, à 40 km au nord de Calgary. Plus de 1800 athlètes âgés de 11 à 17 ans et 475 entraîneurs prennent part au rendez-vous sportif, selon les organisateurs.

Je suis excitée, mais un peu nerveuse , dit Greta Lemay Doan, qui appréhende les Jeux d'hiver de l'Alberta auxquels elle participe pour la première fois.

Pour l'athlète de 15 ans, cette aventure est une occasion de tisser de nouveaux liens. Je me suis inscrite parce que je pense que c'est une très bonne expérience et que ça va être amusant de jouer avec de nouvelles personnes et une nouvelle équipe , dit-elle.

Son équipe, composée de 17 athlètes, prend part à une compétition de ringuette, une des 16 disciplines au programme des Jeux dans lequel figurent notamment le ski de fond, le biathlon, la natation synchronisée, le patinage de vitesse et le volleyball.

Au total, 27 sites accueilleront les compétitions, incluant Airdrie, Calgary et Canmore.

Selon nos premières prédictions, nous estimons à 6000 le nombre de spectateurs, mais depuis, le téléphone n’a cessé de sonner, on s’attend à recevoir 8000 spectateurs et plus , explique la présidente du comité organisateur des Jeux, Shauna Quinn.

Une cérémonie d’ouverture devant l'hôtel de ville d'Airdrie a marqué le coup d’envoi des Jeux vendredi. Les athlètes ont notamment été formellement accueillis à Airdrie, où ils ont pu enregistrer leur inscription en personne, selon Mme Quinn.

Plusieurs activités sont gratuites pour le public afin de leur permettre d’y prendre part sans se soucier des coûts. Shauna Quinn, présidente du comité organisateur des Jeux d’hiver de l’Alberta 2020

Pour ce qui est des activités payantes, elle affirme que le public peut se procurer des laissez-passer pour le week-end au coût de 10 $ pour les adolescents et les personnes âgées.